Петербургскую квартиру старшей дочери мэра Москвы Сергея Собянина Анны арестовали из-за неуплаты долгов. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Издание со ссылкой на выписку из ЕГРН пишет, что Анне Собяниной сейчас запрещено совершать любые регистрационные действия с принадлежащим ей квартирой площадью 204,9 квадратных метров в доме на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге. Запрет приставы наложили в июле 2017 года, руководствуясь судебным приказом от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов.

При этом в августе того же года исполнительное производство по делу прекратили согласно пункту 3 части 1 статьи 46 федерального закона «Об исполнительном производстве», в котором говорится, что документ возвращают взыскателю, если невозможно установить местонахождение должника или его имущества, либо «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

«Открытые медиа» не смогли связаться с Анной Собяниной, пресс-служба мэра Москвы на вопросы не ответила.

О квартире Анны Собяниной в Санкт-Петербурге в 2013 году писал политик Алексей Навальный. По его словам, на тот момент квартира 25-летней дочери мэра столицы стоила более 116 млн рублей, что превышало официальный доход Собянина за десять лет в три раза.