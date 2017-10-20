Глава японской компании Softbank Масаеси Сон заявил, что в ближайшие годы намерен создать ряд фондов, которые инвестируют 100 трлн йен ($880 млрд) в технологии. Об этом пишет CNN.

Сейчас у Softbank уже есть один инвестфонд, вкладывающий деньги в технологии. Softbank Vision был создан в мае 2016 года и его целью было привлечение $100 млрд. Уже через год эта цель была выполнена на 93%.

Сам Softbank вложил в Vision $25 млрд, еще $45 млрд обеспечило правительство Саудовской Аравии, совместно с которым принималось решение о создании фонда. Как заявлял Сон, ему удалось привлечь эти средства после переговоров с принцем Мохаммедом бин Салманом, которые продолжались лишь 45 минут.

«Таким образом, получился $1 млрд в минуту» – говорил тогда Сон.

Остальные $23 млрд были привлечены за счет сторонних инвесторов, в числе которых оказались Apple ($1 млрд), Qualcomm ($4 млрд) и инвестфонд Mubadala ($15 млрд) из Арабских Эмиратов. Полученные средства Vision вложил такие компании как графический разработчик NVidia, сеть коворкингов WeWork, разработчик роботов Brain Corp, мессенждер Slack и площадка для элетронной коммерции Flipkart.

Сейчас Сон заявляет, что Vision «был только первым шагом». Новые инвестфонды он намеревается создавать каждые два или три года. В течение следующих десяти лет бизнесмен планирует инвестировать «по меньшей мере» в тысячу высокотехнологичных стартапов.