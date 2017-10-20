Стоимость акций торгового ритейлера «Магнит» за день упала на 17%. Об этом свидетельствуют данные Лондонской фондовой биржи.

На минимуме акции стоили $31,34 за бумагу. Капитализация компании составила $16 млрд, сообщает Bloomberg.

Ранее 20 октября компании опубликовала финансовую отчетность, согласно которой чистая прибыль компании сократилась в 2 раза и составила 6,923 млрд рублей. Показатель EBITDA упал на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20,6 млрд рублей.

Ритейлер также ухудшил прогноз по росту выручки к концу года. Компания ожидает, что продажи увеличатся на 8–10%, в то время как ранее прогнозировали 9–11%.

Как пояснил «Ведомостям» финансовый директор «Магнита» Хачатур Помбухчан, на финансовые результаты повлияли редизайн магазинов и открытие новых точек, а также запуск комплекса по выращиванию грибов.