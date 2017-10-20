Компания Built Robotics представила прототип беспилотного экскаватора. Об этом пишет Wired. Экскаватор представляет себя мини-погрузчик компании Bobcat с установленным в нем лидаром, камерой, GPS-приемником и модулем беспроводной связи.
По сравнению с обычными беспилотными автомобилями, у экскаватора Built Robotics более мощный GPS, который позволяет роботу оценивать местоположение с точностью до сантиметра. Помимо этого, лидар устройства специально рассчитан на большие вибрации и удары, которые возникают при строительстве.
https://www.youtube.com/watch?v=Zj-YoTJPSD4
С помощью сенсоров экскаватор Built Robotics может определять такие параметры, как загруженность ковша. Робот также запрограммирован на прекращение работы при приближении человека с целью недопущения нанесения травм.
По заявлениям разработчиков, беспилотный экскаватор, в частности, может выкапывать отверстия для фудаментов зданий с такой же скоростью, как это делает обычная бригада строителей из трех человек.
Пока неясно, когда именно устройство поступит в свободную продажу. Приблизительную цену на беспилотный экскаватор в в компании тоже не называют.
Как отмечает Wired, сейчас в США строительная промышленность испытывает нехватку рабочей силы. Согласно опросам, около 60% подрядчиков испытывают трудности с поиском высококвалифицированных рабочих; аналогичные сложности наблюдаются в сельском хозяйстве. Использование беспилотников в этих областях, отмечает издание, вряд ли будет способствовать увеличению безработицы и при этом сможет значительно повысить производительность в этой сфере.
Стартап Built Robotics, специализирующийся на передовых технологиях в области машиностроения, был основан бывшим сотрудником Google в 2015 году. За это время стартапу удалось привлечь $15 млн инвестиций.
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