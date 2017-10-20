Стоимость биткоина впервые превысила отметку в $6 тысяч, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В 18:30 мск цена криптовалюты составляла $6028.
Заметка дополняется.
Стоимость биткоина впервые превысила отметку в $6 тысяч, установив новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В 18:30 мск цена криптовалюты составляла $6028.
Заметка дополняется.
Одни эксперты говорят, что так бывает перед большим крахом. Другие – что на рынке все как никогда прекрасно
Советы финансовых консультантов, трейдера и психотерапевта
Мужскую неверность часто объясняют биологией, но это не объясняет аналогичного женского поведения
Команда банка использовала новый подход для создания своих мобильных приложений
Президентская кампания всегда проходила на фоне политической драмы. Как быть, если ее нет?
Правила участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.