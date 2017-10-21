Госдума провела конкурс по выбору организации, которая проведет аналитическое исследование криптовалют и технологии блокчейн. Победителем тендера стал Финансовый университет при правительстве России, который готов осуществить работы за 1,9 млн рублей; протокол был опубликован на сайте госзакупок 18 октября.

Изначально Госдума была готова потратить на исследование 2,5 млн рублей. Всего на конкурс было подано 18 заявок, в том числе от Российской экономической академии имени Плеханова, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Международного банковского института в Санкт-Петербурге и университета МИСиС.

Еще двое участников тендера – коллегия адвокатов «Терновцов и партнеры» из Курска и московская некоммерческая организация «Финтех лаб» – предлагали провести исследование всего за один рубль. Конкурсная комиссия отклонила заявки «Терновцов и партнеры» и «Финтех лаб», а также еще пяти организаций на предварительном этапе.

Исследование должно быть проведено до 10 декабря 2017 года. Объем финального отчета должен составить около 160 машинописных страниц формата А4.

Блокчейн – это последовательная цепочка блоков с информацией, изначально так называлась распределенная база данных, реализованная в работе виртуальной валюты биткоин. В середине 2016 года в Госдуме высказали мнение, что технология блокчейн позволит отечественным бизнесменам обойти антироссийские санкции.