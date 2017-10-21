В Мюнхене мужчина с ножом напал на прохожих и легко ранил четверых человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей городской полиции. Metro уточняет, что нападение произошло на станции метро «Розенхаймер платц» в центре города. Reuters позднее сообщило, что ранены пятеро человек.

Нападавший скрылся, полиция ведет его поиски. В твиттере полицейские перечислили его приметы: мужчина в возрасте 40 лет, ездит на черном велосипеде, одет в серые брюки и зеленую куртку, при себе имеет рюкзак со спальным ковриком.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что жизни раненых ничто не угрожает. Мотивы нападавшего неизвестны; полицейские попросили мюнхенцев по возможности избегать посещения «Розенхаймер платц», где произошло нападение.

Вечером 20 октября в польском городе Сталёва-Воля мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, в результате один человек был убит, еще восемь – ранены. Нападавшего, 27-летнего Конрада К., задержали; по данным полиции, он находится «в глубоком психическом расстройстве» и его действия не были террористической атакой.

В конце августа в российском Сургуте мужчина напал с ножом на прохожих и ранил семерых. Полицейские застрелили нападавшего; позднее о причастности к атакам в Сургуте объявило «Исламское государство».