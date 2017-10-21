Капитализация рынка биткоина перевалила за $101 млрд. Об этом свидетельствуют данные Coin Market Cap.

Таким образом, по рыночной стоимости самая известная криптовалюта обогнала Goldman Sachs Group ($99 млрд), Morgan Stanley ($93 млрд), American Express ($81 млрд) и PayPal ($85 млрд). В середине августа капитализация биткоина оказалась значительно выше, чем у «Роснефти».

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20 октября курс биткоина впервые превысил $6 тысяч. Отметку в $5 тысяч криптовалюта пробила в начале сентября, но затем на фоне действий китайских властей, вводящих ограничения на рынке криптовалют, упала ниже $3 тысяч.

В мае 2017 года аналитик Saxo Bank спрогнозировал, что стоимость биткоина может в течение десяти лет превысить $10 тысяч. Другие аналитики – из GFI Group – полагают, что это может случиться уже в 2018 году.

По оценкам Quartz, состояние создателя биткоина, использующего псевдоним Сатоси Накамото, достигает $5,9 млрд. В списке самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes он мог бы занять 247-ю строчку.