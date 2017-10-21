Президент Зимбабве Роберт Мугабе выбран послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как сообщает Associated Press, такое решение принял новый глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Гебреисус объявил о назначении Мугабе на конференции в Уругвае по неинфекционным заболеваниям (проходила 18–20 октября). Глава ВОЗ отметил, что президент Зимбабве сможет использовать свое положение, «чтобы влиять на других лидеров в своем регионе».

Представитель ВОЗ 20 октября подтвердил AP, что руководитель организации прокомментировал назначение Мугабе именно таким образом. В своем выступлении Гебреисус, в частности, описал Зимбабве как страну, которая проводит политику предоставления всем жителям равной медицинской помощи.

В свою очередь, работающие в области здравоохранения организации и правозащитники раскритиковали решение ВОЗ. Они выразили «глубокую обеспокоенность», что послом доброй воли организации назначен Мугабе, известный многочисленными нарушениями прав человека.

В правительстве Великобритании указали, что назначение Мугабе «может бросить тень» на всю деятельность ВОЗ, передает Reuters. В неправительственной организации UN Watch, которая следит за эффективностью работы ВОЗ, отметили, что с начала 2017 года Мугабе трижды ездил на лечение в Сингапур, вместо того, чтобы лечиться у себя на родине.

Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года и является старейшим в мире действующим руководителем государства – ему исполнилось 93 года. В 2016 году он объявил, что собирается участвовать в следующих президентских выборах (пройдут в 2018-м). Зимбабве – одна из беднейших стран Африки; из-за экономического кризиса и гиперинфляции государство отказалось от собственной валюты и перешло на доллары США и британские фунты стерлингов.