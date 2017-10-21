Правительство Испании на чрезвычайном заседании 21 октября согласилось применить к Каталонии 155-ю статью конституции, которая ограничивает самоуправление региона. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Испании Мариано Рахой.

По его словам, в случае применения указанной статьи руководство Каталонии будет отстранено от власти, правительство Карлеса Пучдемона распущено, и управлять регионом будет представитель Мадрида. После этого в течение полугода в Каталонии проведут внеочередные выборы.

Рахой добавил, что «ни одно демократическое правительство не может смириться с нарушением закона». В то же время он подчеркнул, что Испания не желает использовать власть для прямого управления Каталонией, и ее статус автономии затронут не будет.

https://twitter.com/marianorajoy/status/921713348122726400

Решение о применении 155-й статьи конституции еще должен одобрить сенат; его заседание может пройти 27 октября, указывает Reuters. В случае, если сенат поддержит решение центрального правительства, оно вступит в силу на следующий день.

155-я статья конституции Испании ранее никогда не применялась. Она предусматривает ограничение политической автономии, если регион, наделенный ею, наносит ущерб интересам страны или не выполняет предусмотренные в законе обязательства.

1 октября в Каталонии прошел референдум, 90% участников которого проголосовали за отделение региона от Испании (при явке около 42%). Верховный суд Испании и правительство страны признали референдум незаконным.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон после референдума подписал декларацию о независимости, однако сразу же приостановил вступление документа в силу и предложил центральному правительству провести переговоры о судьбе региона. Пучдемон также предупреждал, что каталонский парламент может проголосовать за формальное объявление независимости региона, если испанские власти не пойдут на переговоры.