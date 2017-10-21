Основатель Межпромбанка Сергей Пугачев дал эксклюзивное интервью телеканалу «Дождь», в котором, среди прочего, рассказал о своих воспоминаниях о президенте России Владимире Путине. Полная версия беседы опубликована на сайте телеканала 21 октября.

«Это человек, который никогда не избирался, – его всюду назначали, то в университет, то в ГДР, то еще куда-то, то в мэрию. Путин вообще не хотел быть президентом, до последнего момента пытался всячески отказаться от этой вот возможности стать президентом России, он абсолютно не был готов к этому», – сказал Пугачев.

По словам экс-банкира, «фигура Путина рассматривалась как промежуточная». По словам Пугачева, бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, отвечая на вопрос, как бы он отнесся к тому, что Путин будет президентом, заявил: «Ну это просто абсурд <…>. Ну да, Володя <…> хороший парень, но не более того».

В 2015 году Пугачев подал иск к России на $12 млрд. Как пояснял экс-банкир, он претендует на компенсацию из-за раздела своей «бизнес-империи», который произошел после того, как он «потерял расположение Путина». В интервью «Дождю» Пугачев также заявил, что на него несколько раз совершались покушения, а на вопрос, кого он считает заказчиком, напомнил про суд за $12 млрд и добавил: «Россия для того, чтобы предотвратить это, использует самые грязные методы».

В 2010 году основанный Пугачевым Межпромбанк был лишен лицензии и признан банкротом. Спустя год Пугачев уехал из России в Великобританию, а позднее переехал во Францию. В апреле 2015 года российский суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов на 75,6 млрд рублей к бывшим руководителям Межпромбанка, которые, как считают в АСВ, способствовали банкротству банка. В феврале 2016 года британский суд признал и привел в исполнение в Англии и Уэльсе акт российского суда, после чего активы Пугачева были арестованы. В Кремле еще два года назад говорили, что претензии следователей к Пугачеву не связаны с его отношениями с Путиным.

В марте 2017 года Генеральная прокуратура РФ направила запрос в министерство юстиции Франции о выдаче Пугачева.