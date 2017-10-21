Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил план, как реформировать Украину за 70 дней. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Киева, где около здания Верховной рады проходит протестная акция.

По словам Саакашвили, стране нужно готовиться к «Украине без [президента Петра] Порошенко». Предлагаемый Саакашвили план реформ включает импичмент Порошенко, лишение депутатов неприкосновенности, а также принятие закона об олигархах, которых «надо лишить контроля над телевидением и политикой».

Также Саакашвили предложил создать «качественную страховую медицину» и новые суды, запретить на законодательном уровне давление силовиков на бизнес, а также вынести за пределы Киева здание Верховной рады и администрации президента. Саакашвили также призвал провести 22 октября новую акцию – «майдан реформ».

Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство, после чего его назначили губернатором Одесской области. В ноябре 2016 года он ушел в отставку с этого поста, объяснив, что устал «от постоянного обмана и коррупции». Он также раскритиковал власти Украины и объявил, что создаст в стране собственную партию. В июле 2017 года украинский минюст зарегистрировал созданную Саакашвили партию «Движение новых сил».

«Движение новых сил» вместе с другими оппозиционными партиями проводят акцию протеста около Верховной рады с 17 октября. Они требовали отмены депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. 19 октября было решено, что митинг продолжит только «Движение новых сил».