Назначение президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет пересмотрено. Об этом в твиттере написал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

https://twitter.com/DrTedros/status/921791110313279488

Он пообещал, что обдумает свой подход в свете ценностей ВОЗ и выступит с заявлением как можно скорее. Пользователи твиттера в ответ указали Гебреисусу, что ему стоило подумать об этом до того, как назначать Мугабе.

21 октября стало известно, что ВОЗ выбрала президента Зимбабве послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям. Объявляя о его назначении, Гебреисус похвалил политику Зимбабве, которая борется за предоставление всем равной медицинской помощи.

Между тем политики и правозащитные организации резко раскритиковали решение ВОЗ. Так, в Госдепе США отметили, что назначение Мугабе очевидно противоречит ценностям ООН, в которую входит ВОЗ, «касательно уважения прав человека и человеческого достоинства». В организации Human Rights Watch указали, что действия Мугабе разрушили экономику и систему здравоохранения в Зимбабве, а сам он предпочитает лечиться за границей.

93-летний Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года; он старейший в мире действующий руководитель государства и в 2018 году вновь собирается принять участие в президентских выборах. С 2003 года он находится под санкциями США за «подрыв демократического процесса».