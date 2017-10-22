Действия правительства Испании в отношении Каталонии – худшая атака на институты и жителей региона со времен военной диктатуры Франсиско Франко. Об этом заявил президент Каталонии Карлес Пучдемон, передает Reuters.

Таким образом он прокомментировал решение испанских властей применить к Каталонии 155-ю статью конституции, которая ограничит автономию региона. Пучдемон добавил, что эти меры незаконны, и каталонцы их не принимают. Он также призвал парламент Каталонии провести заседание, чтобы обсудить действия Мадрида и выработать ответное решение.

В Барселоне вечером 21 октября прошла массовая акция протеста, на которой участники призывали дать региону свободу и независимость. По данным городской полиции, в акции приняли участие 450 тысяч человек.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил 21 октября, что испанское правительство решило ввести в действие 155-ю статью конституции. В соответствии с ней правительство Каталонии может быть распущено, а управление регионом будет осуществлять назначенный Мадридом представитель. Это решение еще должно получить одобрение сената, заседание которого запланировано на 27 октября.

Правительство Испании решило ограничить самоуправление Каталонии после референдума, который прошел в регионе 1 октября. При явке около 42% подавляющее большинство участников референдума (90%) высказались от отделение Каталонии от Испании. Верховный суд Испании и правительство страны признали референдум незаконным.

Сразу после референдума Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, но одновременно приостановил ее вступление в силу. Он также предложил Мадриду провести переговоры о независимости региона, добавив, что если власти на диалог не пойдут, то каталонский парламент может проголосовать за формальное объявление независимости.