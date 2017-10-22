Оппозиционер Алексей Навальный освободился из спецприемника, где отбывал 20 суток административного ареста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Телеканал «Дождь» передает, что Навальный вышел из спецприемника еще до приезда журналистов. Раньше оппозиционера также вывозили в ОВД и там отпускали; так, в июле после 25 суток ареста его перевезли из спецприемника в ОВД ЦАО, где он и вышел на свободу.

Ранее 22 октября активисты движения «Протестная Москва» вывесили на Большом Каменном мосту транспарант с надписью «Путин – пора убирать. Навальный – пора выбирать». Таким образом они поздравили политика с окончанием ареста.

https://twitter.com/nedimon_msk/status/921968822743126016

Навального арестовали за повторное нарушение правил проведения митингов 2 октября. Его задержали перед акцией в Нижнем Новгороде. Власти города сначала согласовали митинг, однако затем отказали в ее проведении из-за спортивного фестиваля. Оппозиционер счел акцию согласованной, так как отказ пришел слишком поздно.