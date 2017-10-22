Журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруза) наградили первым орденом мужества имени Андрея Сахарова. Об этом 20 октября в фейсбуке сообщили организаторы премии «Журналистика как поступок», внимание на публикацию обратила «Новая газета».

«Почему именно ему? Не только потому, что сегодня он как никто другой нуждается в поддержке цивилизованного сообщества. Но и потому что именно он как никто другой достоин этой высокой награды. Али Феруза пытали спецслужбы Узбекистана, пытаясь сделать его стукачом, – ему вгоняли иголки под ногти, но он не сдался – сумел сбежать из Мордора. Али скитался по странам, съемным углам, хлебнул всякого – особенно в России, где последние два месяца живет в спецприемнике. И при всех испытаниях, какие ему выпали, он сохранил детскую улыбку, умный, открытый взгляд, по которому всегда узнаваемы люди талантливые», – пояснили организаторы.

В сообщении отмечается, что «самое большое мужество – оставаться самим собой, несмотря ни на что, и Али Ферузу это удается». Журналист вошел в число кандидатов на премию Сахарова в 2017 году, которую вручает Европейский парламент в День поминовения журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. Лауреата премии Сахарова объявят 26 октября, церемония вручения награды пройдет в Страсбурге 13 декабря.

Российский суд 1 августа постановил выдворить Нурматова из страны, после того, как его признали виновным в нарушении правил пребывания в РФ. Журналист – гражданин Узбекистана; он неоднократно утверждал, что из-за своей работы подвергался там преследованиям и для него небезопасно возвращение.

Европейский суд по правам человека потребовал от России не выдворять Нурматова до рассмотрения его жалобы в Страсбурге. Мосгорсуд приостановил выдворение в августе.

Сам Нурматов и сотрудники «Новой газеты» просили предоставить ему убежище в России, но в МВД отказали журналисту. Басманный суд 20 октября признал решение федерального управления МВД законным; защита Нурматова обжалует этот вердикт.