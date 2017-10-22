Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась назначать президента Зимбабве Роберта Мугабе послом доброй воли по неинфекционным заболеваниям в Африке. Об этом говорится в заявлении главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса.

Отмечается, что решение принято после консультаций с властями Зимбабве, в ходе которых стороны пришли к выводу, что такой шаг будет отвечать интересам ВОЗ. Гебреисус добавил, что прислушался к тем, кто выражал свою обеспокоенность назначением Мугабе.

О том, что ВОЗ выбрала президента Зимбабве послом доброй воли, стало известно 21 октября. Объявляя о решении организации, Гебреисус описал Зимбабве как страну, которая борется за предоставление всем жителям равного доступа к услугам здравоохранения.

Решение ВОЗ резко раскритиковали международные правозащитные организации и политики. В Госдепартаменте США заявили, что назначение Мугабе, с 2003 года находящегося под санкциями за «подрыв демократического процесса», противоречит ценностям ООН, в которую входит ВОЗ. Правозащитники отметили, что под управлением Мугабе система здравоохранения и экономика Зимбабве были разрушены, а сам он ездит на лечение за границу (так, в 2017 году он уже трижды летал с этой целью в Сингапур).

93-летний Мугабе занимает пост президента Зимбабве с 1987 года. Он старейший в мире действующий руководитель государства и в 2018 году вновь собирается принять участие в президентских выборах.