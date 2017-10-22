Производитель электромобилей Tesla договорился с властями Шанхая о строительстве завода в свободной экономической зоне города. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, Tesla будет единоличным владельцем предприятия. Как отмечает WSJ, зарубежному автопроизводителю впервые разрешили построить завод в Китае без привлечения местных партнеров. В то же время, пишет газета, Tesla вряд ли сможет избежать 25% налога на импорт.

Слухи о том, что Tesla собирается запустить производство в Китае, циркулировали на рынке не меньше полугода. В июне 2017 года компания подтвердила процесс переговоров, объяснив, что намерена «обеспечить доступность своей продукции на рынках, которые обслуживает».

Сейчас представитель Tesla вновь повторил свой июньский комментарий, в том числе о том, что компания определит свои планы по выпуску автомобилей в Китае к конце 2017 года. В правительстве Шанхая не ответили на запрос WSJ.

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