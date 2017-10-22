Вооруженный мужчина захватил заложников в центре развлечений в британском городе Нанитон в графстве Уорикшир. Об этом сообщает The Independent.

https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/922120990502596608

Metro со ссылкой на очевидцев пишет, что взявший заложников мужчина вооружен обрезом. По разным данным, преступник находится или в кинотеатре, или в боулинге.

Местная полиция в твиттере подтвердила, что разбирается с ситуацией в районе Бермуда-Парк, но подробностей происходящего не привела. Жителей попросили не приближаться к месту происшествия.

Позднее полицейские сообщили, что инцидент не связан с террористической атакой.

https://twitter.com/warkspolice/status/922134514150846465

Издание Coventry Telegraph выложило видео с места событий. Здание развлекательного центра окружили полицейские, ближайшие улицы перекрыты. Корреспондент издания видел на месте происшествия несколько скорых.

Согласно переписи 2011 года, население Нанитона составляло около 82 тысяч человек. В пригороде Нанитона родилась писательница Джордж Эллиот.