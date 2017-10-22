Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя планы телеведущей Ксении Собчак участвовать в президентских выборах 2018 года, заявил, что «все имеют право идти на выборы». Об этом он заявил на митинге в Астрахани, трансляцию с митинга вел телеканал «Дождь».

«Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный – все могут идти на выборы», – подчеркнул он.

Однако, как добавил Навальный, если его не допустят до выборов, их можно будет считать недействительными.

Ксения Собчак объявила, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ, 18 октября. Она отметила, что считает себя «кандидатом против всех» и готова отказаться от гонки, если Навальному дадут возможность участвовать в выборах.

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Сам Навальный ранее критиковал идею о возможном участии Собчак в выборах, заявив, что Кремлю ее выдвижение нужно, чтобы представить «карикатурного либерального кандидата», который вызовет ярость у населения своей «людоедской риторикой». В ответ Собчак обвинила оппозиционера в вождизме и лицемерии.

После своего объявления о выдвижении на выборы Собчак заявила, что предупредила президента России Владимира Путина об этом. По ее словам, ее решение Путину не понравилось.

Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Однако в феврале текущего года суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса», что лишает оппозиционера возможности баллотироваться.