C советской точки зрения путинское государство выглядит вполне чудовищно – авторитарная капиталистическая страна с империалистическими замашками воплощает в себе практически все, что было принято проклинать на страницах «Правды» и семинарах по научному коммунизму. Можно спорить, на что именно похожа нынешняя Россия – на межвоенные европейские диктатуры или на более поздние латиноамериканские, но в любом случае между нашей страной и Советским Союзом есть непреодолимые ценностные противоречия, и только жестокой иронией судьбы можно объяснить странную привычку нынешней российской власти оперировать советским символическим наследием, по-хозяйски эксплуатируя те вещи, на которые нынешняя Россия, в общем, никакого права не имеет.

Разумеется, первой из этих вещей стоит назвать советское участие во Второй мировой войне и всю мифологию Победы, которая и за сорок шесть советских послевоенных лет пережила серьезную трансформацию (от «Десяти сталинских ударов» через фильм «Белорусский вокзал» к песне «Мой милый, если б не было войны»), а, испытав в постсоветские годы неудачную попытку ревизии (сюда можно в равной мере отнести и радикальный «Ледокол» Виктора Суворова, и более умеренный, поскольку он укладывается в традиционную русскую гуманистическую литературную традицию, роман «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева), была перехвачена в нулевые официальной культурой и быстро стала полноценной гражданской религией, совсем не советской по духу, но абсолютно советской по внешним атрибутам.