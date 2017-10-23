Два богатейших региона Италии, Венето и Ломбардия, на референдуме 22 октября проголосовали за расширение собственной автономии и усиление финансовой независимости от Рима. Об этом объявили власти обоих регионов, сообщает Associated Press.

В Ломбардии «за» высказались 95% участников референдума при явке, которая превысила 40%. В Венето «за» проголосовали 98% жителей, принявших участие в референдуме, явка составила 60%. Правом голоса в регионах обладают 8 млн и 4 млн человек соответственно.

Оба региона не претендовали на независимость от Италии (в отличие от Каталонии, цель которой – политическая независимость от Испании). Референдумы по вопросу автономии могут проводиться, если тот или иной регион захотят большей самостоятельности (согласно 116-й статье конституции). Вместе с тем результаты референдумов не имеют обязательной силы для центрального правительства и носят рекомендательный характер.

Конституционный суд Италии одобрил проведение обоих референдумов. Однако в Риме сочли, что эти мероприятия – только ненужная трата средств, так как переговоры о расширении автономии регионы страны могут начать и без проведения референдумов.

Совокупная доля Ломбардии и Венето в итальянском ВВП составляет около 30%. Северные регионы неоднократно высказывали претензии, что выплачивают в бюджет налогов больше, чем получают из него: в Ломбардии ежегодно отдают на €54 млрд больше, а в Венето – на €15,5 млрд. Расширение автономии позволит регионам сократить бюджетные выплаты.