В экспертном совете Высшей аттестационной комиссии (ВАК), рекомендовавшем лишить министра культуры РФ Владимира Мединского степени доктора исторических наук, ожидается ротация кадров. Об этом в номере от 23 октября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ВАК.

Председатель экспертного совета Павел Уваров подтвердил изданию, что ротация произойдет в течение месяца. Он отметил, что «напрямую это с решением по Мединскому не связано, ротация затевалась раньше».

Экспертный совет ВАК по истории в начале октября рекомендовал лишить Мединского научной степени. По мнению участников совета, у министра культуры отсутствуют «базовые профессиональные навыки историка», в первую очередь, навык научного источниковедческого анализа.

20 октября президиум ВАК рекомендовал сохранить за Мединским докторскую степень и счел несостоятельными претензии к его диссертации. Окончательное решение по ученой степени министра культуры примет Минобрнауки в течение двух недель.

Диссертацию Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» попросил проверить эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. По его мнению, работа «ненаучна, а местами и прямо абсурдна»; его поддержали некоторые академики РАН.

22 октября академики РАН из «Клуба 1 июля» призвали реформировать ВАК, установив ее независимость от Минобрнауки. Поводом к призыву стало рассмотрение диссертации Мединского; академики сочли, что в этом случае «чиновничья круговая порука возобладала над научной экспертизой». В ответ пресс-секретарь главы Минобрнауки Андрей Емельянов заявил «Интерфаксу», что в министерстве не планируют реформировать ВАК, так как это «авторитетная организация, доказавшая свою необходимость». Емельянов добавил, что мнение членов «Клуба 1 июля» – частное, «они не выражают мнение всей РАН».