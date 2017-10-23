Американские власти аннулировали визу основателя и главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, подданного Великобритании. Об этом сам бизнесмен сообщил в твиттере, указав, что это произошло в тот же день, когда Россия в пятый раз объявила его в розыск через Интерпол.

https://twitter.com/Billbrowder/status/922199750547509248

22 октября газета The Guardian написала, что российские власти внесли Браудера в базу данных Интерпола, использовав процедуру рассылки (diffusion). Она позволяет странам в одностороннем порядке, минуя Генеральный секретариат организации, вносить людей в базу данных Интерпола для выдачи ордера на их арест.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал ситуацию, в которой оказался Браудер, возмутительной. Он призвал президента США и Госдепартамент изменить решение «сейчас же».

В России Браудера обвиняют в организации ухода от налогов и преднамеренного банкротства. После того, как в 2013 году Браудера приговорили в РФ к девяти годам тюрьмы, его объявили в международный розыск. Однако Интерпол неоднократно отклонял запрос российской стороны на арест финансиста, считая, что он «имеет преимущественно политический характер».

Браудер был осужден заочно вместе с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, погибшим в СИЗО. Магнитский раскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны сотрудники МВД. В 2008 году его арестовали в связи с уклонением Hermitage Capital от уплаты налогов, а через год юрист умер в московском СИЗО, по официальной версии, от острой сердечной недостаточности. Браудер с 2010 года расследует гибель Магнитского и хищение налогов из российского бюджета.