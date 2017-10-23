Бывший брокер Джордан Белфорт, история жизни которого легла в основу фильма «Волк с Уолл-стрит», предупредил инвесторов, чтобы они не доверяли ICO (initial coin offering, аналог IPO для криптовалют). Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Это крупнейшая афера в истории, гигантское мошенничество, которое нанесет непоправимый ущерб многим людям. Это гораздо хуже всего того, что делал я», – подчеркнул Белфорт.

По его словам, большинство энтузиастов и приверженцев ICO (85%), конечно, не имеют дурных намерений, пытаясь привлечь таким образом средства. Однако, как считает Белфорт, проблема в том, что даже 5–10% мошенников в этой области могут стать катастрофой.

Белфорт провел около двух лет в тюрьме после того, как признал вину в отмывании денег и мошенничестве. Он был осужден в 1998 году. После освобождения он выпустил две книги мемуаров: «Волк с Уолл-стрит» и «Ловля волка с Уолл-стрит».

В сентябре 2017 года власти Китая запретили проведение ICO в стране, заявив, что это способ незаконного привлечения финансирования. Вслед за Китаем аналогичный запрет ввела комиссия по финансовым услугам Южной Кореи. В свою очередь, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла первое дело о мошенничестве при ICO и в конце сентября предъявила обвинения выходцу с Украины Максиму Заславскому и двум возглавляемым им компаниям REcoin и Diamond Reserve Club.