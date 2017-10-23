Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко может покинуть свой пост после президентских выборов в марте 2018 года. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в Администрации президента РФ и близкого к Кремлю.

По словам собеседников телеканала, отставка Полтавченко связана с хозяйственными проблемами и «плохой политической управляемостью» городом. В частности, недовольство вызвали затруднения при передаче Исаакиевского собора РПЦ, а также при строительстве «Зенит-Арены» на Крестовском острове.

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов отказался от комментариев, пояснив, что не обсуждает слухи.

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