В Бутане вместо традиционного ВВП используется показатель валового национального счастья на душу населения. В 1972 году его ввел король страны Джигме Сингье Вангчук. «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта», – сказал он. Индекс ВНС замеряет показатели психологического благополучия, здоровья, культурного разнообразия, успешности управления, жизнеспособности сообщества, экологичности, жизненные стандарты. Сейчас бутанцы делятся на четыре категории: несчастные (10,4% населения), едва счастливые (48,7%), очень счастливые (32,6%) и глубоко счастливые (8,3%).

Возможно, введение индекса ВНС не сделало жизнь в стране лучше. Но в том, чтобы отслеживать не только уровень благосостояния, но и уровень счастья, есть рациональное зерно. Уровень благополучия связан с деньгами только до определенной степени. Один из наиболее авторитетных исследователей счастья Эд Динер утверждает, что индивидуальное счастье хоть и связано с размером доходов, но связь эта имеет отнюдь не линейный характер. Если у человека совсем мало денег, есть высокая вероятность, что даже небольшое повышение дохода сделает его более счастливым, однако при достижении определенного уровня денежного состояния повышение дохода все меньше и меньше будет сказываться на индивидуальном уровне счастья. Эту идею легко проиллюстрировать: если бродяге, у которого нет дома, подарят захудалую квартиру на окраине города, высока вероятность, что его ощущение счастья будет больше, чем у миллиардера, который вдобавок к своим виллам купил двухкомнатную квартиру в центре города.