22 октября в Японии прошли выборы в нижнюю палату парламента (Палата представителей). Победу одержала правящая коалиция премьер-министра страны Синдзо Абэ. Он обещает стране реформы, возвращение армии и борьбу со старением. Republic собрал главные факты.
- Парламентские выборы в Японии завершились победой для премьера Синдзо Абэ: правящая коалиция из его Либеральной-демократической партии и Комэйто (правоцентристы) вновь получила большинство мест в парламенте (312 из 465, то есть конституционное большинство). У главной оппозиционной силы – Демократической партии Японии, которую основали только в сентября после объявления о досрочных выборов, – оказалось 54 места. Вскоре после оглашения результатов Абэ сказал, что результат голосования – это поддержка населением правящего блока. Он также пообещал «сделать все, чтобы удовлетворить требования жителей Японии».
- Абэ объявил о парламентских выборах на фоне падения рейтинга, которое происходило на фоне скандалов и непопулярных политических решений. В июле уровень его одобрения был меньше 30%, к сентябрю он поднялся до 50%. Премьера, к примеру, обвиняли в использовании своего влияния для того, чтобы помочь своему другу открыть частный университет (обвинения Абэ отрицал). Или его подозревали в связях с ультранационалистической школой, которой продали государственную землю только за часть ее реальной цены (и это обвинения премьер отрицал). Кроме того, именно Абэ представил антитеррористический закон, который достаточно жестко раскритиковали. Документ, принятый летом, ужесточает криминальный кодекс и расширяет полномочия спецслужб.
- Теперь после выборов Абэ собирается внести правки в Конституцию и изменить девятую статью, которую не меняли с 1947 года. Сейчас она запрещает создавать армию (то есть сухопутные, военно-воздушные и морские силы). Единственные войска, которые есть у Японии – это ее силы самообороны, которые страна не может применять вне ее пределов. Инициатива Абэ беспокоит ее соседей, в первую очередь Южную Корею и Китай, и проходит на фоне международного кризиса с Северной Кореей.
- На пресc-конференции, посвященной итогам прошедших выборов, Абэ пообещал заняться двумя национальными кризисами: военной угрозой со стороны Северной Кореи и проблемой стареющего населения страны. В отношениях с Пхеньяном премьер Японии хочет использовать «решительную дипломатию», чтобы добиться возвращения похищенных японцев и прекращения ракетных и ядерных испытаний.
- По словам Абэ, сокращение численности населения и старение японцев – самая большая проблема для его «Абэномики» (экономическая политика по борьбе с дефляцией, проводимая Абэ с 2012 года). Правительство не может затягивать с демографическим кризисом, поэтому премьер-министр обещает представить пакет мер к концу года. Ожидается, что Абэ предложит реформирование пенсионной системы и общее повышение производительности в стране. Кроме того, Либерально-демократическая партия Абэ и ее партнер по коалиции Комэйто планируют к концу 2017 года потратить около 2 трлн йен ($17,6 млрд) на образование и уход за детьми.
- Победа на выборах в нижнюю палату парламента повышает шансы Абэ на переизбрание на пост премьера в сентябре 2018 года. Если ему это удастся, он сможет руководить страной до 2021 года. В ближайшей перспективе Абэ продолжит ту политику, которую ведет последние несколько лет – тесные связи с Вашингтоном (Трамп прилетит с официальным визитом в Токио уже 5 ноября), борьба с дефляцией и развитие ядерной энергетики. Если ему это удастся, он сможет руководить страной до 2021 года – дольше, чем все его предшественники