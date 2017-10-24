У Северной Кореи весьма ограниченные источники доходов. Основной торговый партнер – Китай, но и он недавно ограничил импорт. Стране постоянно приходится искать новые источники доходов. Если верить спецслужбам США и Южной Кореи, в том числе нелегальные. В разное время деньги стране и, прежде всего, ее правящей элите приносили наркотики (сначала героин, позднее метамфетамин), фальшивые деньги, отправка трудовых мигрантов за границу (основную часть их заработка забирало государство) и киберпреступность.

В нелегальную активность была вовлечена и дипломатическая служба. Представителей КНДР за рубежом не раз ловили на контрабанде. Имеющиеся данные о том, что скандалы не мешали их дальнейшей карьере, позволяют предположить, что, по крайней мере, часть этих случаев – не личная инициатива, а следствие официальной политики.

С другой стороны, положение северокорейских дипломатов вынуждает их подрабатывать. Еще в годы холодной войны Северная Корея свернула им финансирование, вынудив искать дополнительный заработок – как для себя, так и для режима. Как следствие, посольства оказались связаны как с легальным, так и с нелегальным бизнесом – от мелкой торговли до контрабанды наркотиков.