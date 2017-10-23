В Чехии 20 и 21 октября состоялись выборы в парламент, по результатам которых победу одержало правоцентристское движение АНО. Относительных успехов также добились евроскептики и пираты, а левые партии, напротив, показали очень плохие результаты. Republic коротко пересказывает основные итоги голосования.

Движение «Акция недовольных граждан» получило по итогам выборов 78 из 200 мест в парламенте. АНО – относительно новая партия, основанная в 2012 году и лишь второй раз участвующая в парламентских выборах. АНО придерживается умеренно-скептической риторики по отношению к ЕС: выступает за уменьшение зависимости Праги от Брюсселя, против перехода Чехии на евро и за более жесткую политику по отношению к мигрантам. Во внутренней политике основными интересами партии позиционируются борьба с коррупцией и снижение налогов.

Будущим премьером Чехии станет лидер АНО Андрей Бабиш – президент страны Милош Земан в понедельник формально предложит Бабишу сформировать правительство. 63-летний Бабиш – один из богатейших людей Чехии, его состояние Forbes оценивает в $2,5 млрд. Сейчас он находится под следствием – незадолго до выборов его заподозрили в организации схемы незаконного получения одной из его фирм 50 млн крон ($2,4 млн) из фондов ЕС.

В общей сложности в парламент прошли рекордные девять партий. На предыдущих выборах в 2013 году успеха добились семь объединений, до этого на протяжении 20 лет в парламенте было не более пяти партий. Второе место вслед за АНО заняла центристская Гражданская демократическая партия (11,3%), третье – впервые попавшая в парламент Пиратская партия (10,8%).

Впервые в чешский парламент прошла партия крайних евроскептиков. Движение «Свобода и прямая демократия», сформированное в 2015 году, на своих первых выборах получило 22 депутатских кресла. Движение возглавляет 45-летний уроженец Японии с корейскими корнями Томио Окамура (Bloomberg писал в своем материале про него, что в Токио в детстве он подвергался нападкам японских сверстников за свое корейское происхождение). В Чехии он известен крайне радикальной – даже по меркам европейских ультраправых – позицией относительно иммигрантов и мусульман в целом. Так, он призывал отказаться от покупки кебабов и выгуливать свиней напротив мечетей, чтобы досадить мусульманам. На обвинения в расизме Окамура заявлял, что не считает себя ксенофобом, так как «ислам – это не национальность и даже не религия, а просто злая идеология».

Левые партии показали крайне низкий результат. Социал-демократы, занявшие первое место и формировавшие правительство четыре года назад, на этот раз заняли лишь шестое место, набрав чуть более 7% голосов; примерно столько же получили коммунисты. В чешских СМИ уже назвали результаты «сокрушительным поражением» левых. При этом большинство сторонников партии растеряли непосредственно перед выборами – еще в начале октября по данным опросов коммунисты шли на втором месте сразу после АНО.