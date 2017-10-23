Генеральный прокуратур РФ Юрий Чайка не нашел признаков экстремизма и оскорбления чувств верующих в фильме режиссера Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщается в Telegram-канал ведомства.

Таким образом Чайка оказался проводить дополнительную проверку по жалобе депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Как сообщалось ранее, за год Поклонская подала 43 жалобы на создателей фильма. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подчеркивал, что «доводы, содержащиеся в обращениях депутата Натальи Поклонской, были всесторонне изучены», но нарушений в действиях авторов картины не нашли.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Режиссер фильма – Алексей Учитель, премьера киноленты запланирована на 26 октября.

В сентябре объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявили, что откажутся от показа «Матильды». В сети пояснили, что опасаются за жизнь зрителей из-за угроз со стороны «Христианского государства». После задержания членов организации кинотеатры согласились показать картину.