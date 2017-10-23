Неизвестный мужчина с ножом ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ранил ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, передает «Интерфакс».

По словам Венедиктова, нападавший задержан, ведущая госпитализирована. Как передали врачи, угрозы для ее жизни нет. По данным «Интерфакса», Фельгенгауэр отправили в НИИ имени Склифосовского.

https://twitter.com/EchoMskRu/status/922405222093348864

Нападавшего проверят психиатры, рассказал собеседник Republic в столичной полиции. По его словам, во время допроса мужчина «отвечал неадекватно».

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной назвал нападение на ведущую «Эха Москвы» «вопиющей историей». Куренной поговорил с Венедиктовым и заверил, что Генпрокуратура «держит ситуацию на контроле».

В телеграм-канале «Мэш», связанном с «Лайфом», сообщается, что двое неизвестных подошли к проходной здания на Новом Арбате, где арендует помещения радиостанция, брызнули газом из баллончика в лицо охраннику, после чего поднялись на этаж, где находится «Эхо Москвы», и напали на Фельгенгауэр.

https://www.facebook.com/vit.ruvinski/posts/10209640136072764

Источник РИА Новости заявил, что, по предварительным данным, причиной нападения на ведущую стал личный конфликт. Источник «Интерфакса» утверждает, что основная версия нападения – хулиганство, «прослеживается личный мотив», журналист была знакома с нападавшим.

https://twitter.com/Vit_Ruvinsky/status/922411549653905409