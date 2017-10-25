Китай, Индия, Великобритания, Франция и некоторые другие страны планируют запретить продажи автомобилей на традиционном топливе к 2030–2040 годам. О планах по переводу самолетов и морских судов на электрическую тягу также объявляют регулярно. Кажется, дни нефти и газа как энергоносителя сочтены, и уйдут они именно под давлением электрических технологий.

Бесспорно, машины с электродвигателями не просто динамичнее и экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания, но и конструктивно проще. Они производят меньше шума и не выбрасывают в атмосферу ядовитые вещества. В городах, где ездили бы только на электромобилях, действительно стало бы легче дышать.

Однако неприятные вопросы появляются, когда мы начинаем говорить об источниках энергии для электромоторов. На данный момент есть три варианта. При первом она вырабатывается (все-таки) специальным двигателем внутреннего сгорания, то есть мы имеем гибридную схему, при втором – топливными элементами из водорода или природного газа (метана), при третьем – она поступает из аккумуляторных батарей.

Гибридные автомобили уже давно перестали быть экзотикой, правда, с конструкторской точки зрения это самый сложный вариант. Автомобили на топливных элементах предполагают внедрение совершенно новой технологии, что потребует времени. А вот для электромобилей с химическими аккумуляторами ничего изобретать не нужно, по сути, годятся те же батарейки, что и для ноутбуков, только больше. Правда, вероятно, этот путь, которым сейчас идет та же Tesla, рационален только на первых порах развития мирового электротранспорта.