По прогнозам, к 2050 году от инфекций, устойчивых к воздействию антибиотиков, будет погибать до 10 млн человек в год по всему миру. Поиски новых лекарств стали более чем насущной задачей. Весной этого года ученые из американского Научно-исследовательского института Скриппса представили «ванкомицин 3.0». Пока что это единственный «суперантибиотик». Он мощнее своих предшественников в 25 тысяч раз и оснащен сразу тремя механизмами убийства бактерий.

Ученые считают, что у них есть фора, так как вряд ли возможно представить бактерию, способную одновременно бороться с тремя механизмами. Спустя почти 60 лет после начала использования ванкомицина, бактерии смогли найти только один способ сопротивления, поэтому для создания «суперантибиотиков» нужно взять уже имеющиеся эффективные антибиотики и усилить их новыми механизмами уничтожения бактерий.

«Ванкомицин 3.0» был получен сравнительно традиционным способом – синтезирован в лаборатории на основании уже имеющегося антибиотика. Однако золотой век антибиотиков, который пришелся на 1940–60-е, давно позади, и после 1987 года не было найдено ни одного нового класса веществ. Разочарованные в чашке Петри исследователи ищут по самым разным фронтам. Что из этого наиболее перспективно?