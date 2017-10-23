В Москве в редакции «Эха Москвы» напали на заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр – ее ударили ножом. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Republic собрал все главные факты на 15:10 (мск).

На Фельгенгауэр напали днем. Некий мужчина вошел в здание на Новом Арбате, прыснул газовым баллончиком в лицо охраннику, потом поднялся на 14 этаж, где находится редакция. Затем преступник ударил Фельгенгауэр ножом в шею. Его скрутили охранники радиостанции и положили на пол, потом приехала полиция и задержала нападавшего.

https://twitter.com/Vit_Ruvinsky/status/922411549653905409?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Frepublic.ru%2Fposts%2F87182

Фельгенгауэр госпитализировали. По словам источника Republic на «Эхе», у нее стабильно тяжелое состояние, она в сознании. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов уточнил, что Фельгенгауэр увезли в операционную. Как рассказали медики, угрозы для ее жизни нет.

Московская полиция сообщила, что мотивом нападения послужила личная неприязнь, другие версии тоже проверяют. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, говорил, что оно не связано с профессиональной деятельностью Фельгенгауэр. Нападавший, по словам собеседника агентства, был знаком с ней. На «Эхе» это отрицают. Источник Republic в полиции отметил, что мужчину проверят психиатры: во время допроса он «отвечал неадекватно».

Телеграм-канал Mash, связанный с Life, привел слова задержанного на допросе. «Я никогда не был с ней знаком в реальности, но видел и чувствовал ее. Она была слишком навязчивая, она была у меня в голове», – сказал он. Личность нападавшего пока не раскрывается, но Life называет его имя без подтверждения – это Борис Герц. Позже радиостанция уточнила в своем телеграм-канале, что его фамилия Гриц. Официального подтверждения этому пока нет, полиция только сообщила, что нападавший – не гражданин России.

Журналист Роман Могучий у себя в фейсбуке обратил внимание, что у человека по имени Борис Гриц есть дневник в интернете. Там много написано про Фельгенгауэр.

﻿Сегодня окончательно убедился, что на эту сволочь Фельгенгауэр работают какие-то хакеры. Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием, точнее его прекращением, она уже давно экспериментирует.

В одном из постов Гриц написал, что скоро собирается приехать в Москву.

Я обращаюсь к её приёмному отцу, Павлу Фельгенгауэру: надеюсь вы обладаете каким-то авторитетом для своей дочери и сможете повлиять на неё. Через несколько недель я приезжаю в Москву и, если это не прекратится, последствия могут быть очень неприятными.﻿