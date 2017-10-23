В США, где в последние несколько недель широко обсуждается продюсер Харви Вайнштейн, на протяжении десятилетий домогавшийся до женщин, начинается новый аналогичный скандал. Издание Los Angeles Times 22 октября вышло с материалом, в котором режиссера Джеймса Тобэка обвиняют в домогательствах 38 женщин.

Жертвами домогательств Тобака становились молодые девушки. В основном, это были студентки колледжей или старшеклассницы. Инциденты, которые описывали собеседницы LA Times, продолжались на протяжении не менее 30 лет. Среди тех, кто рассказал о домогательствах Тобака, оказались актрисы Эко Дэнон и Терри Конн и вокалистка Veruca Salt Лоис Пост.

Тобэк знакомился с женщинами на улицах Манхэттена. Он представлялся режиссером, рассказывал о своих достижениях в Голливуде и предлагал им провести собеседование с целью потом начать карьеру в Голливуде. Во время интервью Тобэк задавал женщинам интимные вопросы и занимался мастурбацией.

Никто из женщин не обращался в полицию. LA Times не приводит комментариев пострадавших, объясняющих, почему они этого не делали.

Тобэк все обвинения отрицает. В комментарии изданию он заявил, что не встречал ни одну из женщин, а если и встречал, что знакомство длилось «не более пяти минут». Помимо этого, режиссер назвал приписываемое ему поведение «биологически невозможным» из-за того у него диабет и больное сердце.

За свою карьеру Тобэк снял около полутора десятков фильмов. Наиболее известными из них являются «Любовь и деньги» с Орнеллой Мути, «На виду» с Настасьей Кински и Харви Кейтелем, «Черное и белое» с Элайджей Вудом и Робертом Дауни, а также биографическая лента «Тайсон».