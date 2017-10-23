Жена бизнесмена Олега Дерипаски Полина оказалась владельцем пакета акций компании En+, стоимость которого оценивается в $500–600 млн. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на проспект En+, подготовленный к проведению IPO на Лондонской бирже.

Как указывает издание, Полина Дерипаска получила бумаги En+ прямо перед выходом холдинга на биржу – компания выпустила обыкновенные акции в октябре 2017 года и передала их ей. Согласно колл-опциону, условия которого не раскрываются, Олег Дерипаска может получить этот пакет в прямой или косвенный контроль.

En+ принадлежит Олегу Дерипаске через две структуры – B-Finance Limited (61,55%) и Basic Element Limited (21,10%). ВТБ владеет еще 4,35% компании и может продать свой пакет до декабря 2018 года.

5 октября холдинг En+ Group Plc объявил, что размещает глобальные депозитарные расписки на Лондонской и Московской биржах. Это первое IPO российской компании в Лондоне после ввода санкций Запада в 2014 году.

Утром 23 октября холдинг En+ объявил диапазон цены, по которой будут размещаться подписки – $14–17. В результате вся компания была оценена в $7–8,5 млрд. Ожидается, что En+ привлечет на IPO до $1,5 млрд, средства планируется направить на погашение долга перед ВТБ (на 30 июня 2017 года оставалось выплатить $942 млн).