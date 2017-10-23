Автор комиксов про Дилберта Скотт Адамс выпустил несколько историй, посвященных ICO (initial coin offering, аналог IPO для криптовалют) и блокчейну (технологии, реализованной в работе виртуальной валюты биткоин). Об этом сообщает Coindesk.

В одном из комиксов показано, как Дилберт предлагает своему начальнику провести ICO и объясняет, что это метод привлечения денег с использованием криптовалют и блокчейна. В итоге начальник переспрашивает: «А блокчейн похож на цепочку из монет?»

23 октября бывший брокер Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит», назвал ICO «крупнейшей аферой в истории» и заявил, что этот метод «гораздо хуже» всего того, что делал он сам. В конце 1990-х он отсидел два года, признав вину в отмывании денег и мошенничестве.

Глава Сбербанка Герман Греф в марте 2017 года говорил, что пока технологию блокчейна «никто до конца не понимает», но это – «подрывная технология значимостью с интернет». По оценкам Грефа, массовое внедрение блокчейна начнется через 1,5 года.

Первая в мире реальная торговая сделка с использованием блокчейна прошла в сентябре 2016 года при поставке партии масла и сыра ирландской Ornua. Благодаря технологии на транзакцию ушло четыре часа вместо 7–10 дней. В России первую сделку с блокчейном совершили в декабре 2016-го S7 Airlines и Альфа-банк.