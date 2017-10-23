Внедрение искусственного интеллекта приводит к различным экономическим последствиям для больших и маленьких городов. К такому выводу пришли исследователи из Массачусетского технологического института. Их работа доступна на сайте ArXiv.org.

Целью работы исследователей был анализ того, как новые технологии влияют на рабочие места. Они пришли к выводу, что в более крупных городах влияние в ближайшие годы будет намного меньше, чем в маленьких.

Авторы работы изучили данные Департамента статистики труда США за 2014 год. Они пришли к выводу, что в более крупных городах значительно большая часть населения занята высококвалифицированным умственным трудом, в то время как в маленьких населенных пунктах среди занятых намного большая доля низкоквалифицированных работников – таких как продавцы, кассиры, грузчики, работники сельского хозяйства и другой обслуживающий персонал. Именно такие профессии в первую очередь окажутся под угрозой по мере внедрения роботов, беспилотников и других автоматизированных технологий.

Среди больших городов наименьшее влияние на рынок труда автоматизация будет оказывать в высокотехнологических (таких, как Сан-Диего и Сан-Франциско), финансовых (Нью-Йорк) и культурных (Лос-Анджелес) центрах.

Авторы исследования предполагают, что многие небольшие города со временем может постигнуть участь Детройта. Город, который в середине XX века был промышленной и автомобильной столицей США, сейчас переживает глубокий упадок из-за деиндустриализации: его население за 65 лет сократилось на 1,2 млн человек.

В 2016 году специалисты Всемирного экономического форума представили доклад о влиянии, которое автоматизация окажет на рабочие места к 2020 году. Доклад, затрагивавший Соединенные Штаты, крупнейшие страны Западной Европы и Азии, Бразилию, Мексику и Австралию, прогнозировал, что роботы оставят без работы в этих странах свыше 5 млн человек. Основная часть придется на офисный и административный персонал, а также на промышленнный сектор.