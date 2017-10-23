Международная группа ученых во главе с Ричардом Ленски из Мичиганского университета последние 30 лет посвятила изучению эволюции на примере кишечной палочки. Исследователи доказали, что процесс эволюции не прекращается даже после полного приспособления вида к условиям окружающей среды. Исследование опубликовали в журнале Nature, о нем также пишет издание ScienceAlert.

Ленски начал эксперимент в 1988 году. Ученый взял 12 колб, добавил в каждую кишечную палочку и раствор на основе глюкозы для питания. Ленски оставил колбы на ночь при температуре 37 градусов по Цельсию. Бактерии получили столько пищи, сколько нужно для того, чтобы выжить до следующего утра. Температура должна была стимулировать естественный отбор, чтобы выжили не все палочки.

На следующий день Ленски взял образцы и положил их в новые колбы и идентичными условиями. Исследователь повторял эксперимент следующие 30 лет. За это время, пишет ScienceAlert, ученый создал собственную бактериальную вселенную, которая насчитывала около 68 тысяч поколений бактерий – эквивалент миллиона лет эволюции для человека.

Каждые 75 дней (500 поколений кишечной палочки) Ленски перемещал некоторые колбы в морозильник с температурой – 80 градусов по Цельсию. Ученый делал это для того, чтобы сохранить данные предыдущих поколений для изучения в будущем. После многолетних экспериментов Ленски и его коллеги решили сопоставить генетические мутации. Выяснилось, что клетки бактерий увеличились в размерах по сравнению с экземплярами 1988 года. Кроме того, кишечные палочки стали эффективнее усваивать питательные вещества. 12 популяций кишечной палочки подвергались мутациям в одних и тех же генах, но сами мутации были разными. Каждая из популяций находила уникальный путь к адаптации к условиям среды.

Исследование показало, что эволюция видов может продолжаться бесконечно. Раньше считалось, что процесс может замедлиться или вовсе прекратиться, если вид достигнет максимального уровня приспособленности к окружающей среде. По словам профессора Майка Макдональда из университета Монаша в Мельбурне, исследуемые популяции кишечной палочки специально поместили в очень простую среду на долгий срок, чтобы они в кратчайшие сроки смогли адаптироваться к среде. «Однако это не заставило бактерии прекратить эволюцию», говорит Макдональд.