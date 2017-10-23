Кембриджский университет выложил в открытый доступ докторскую диссертацию физика Стивена Хокинга, которую он написал в 1966 году. Скачать работу под названием «Свойства расширяющихся вселенных» можно с сайта онлайн-библиотеки Кембриджа.

В докторской Хокинга четыре главы. В первой он пишет, что расширение вселенной создает трудности для теории гравитации Хойл-Нарликара. Во второй физик рассматривает возмущение расширяющейся однородной и изотропной вселенной. В ней он приходит к выводу, что галактики не могут появиться в результате небольших возмущений. В третьей главе он рассматривает гравитационное излучение в расширяющейся вселенной. В четвертой – сингулярность в космологических моделях.

Через 22 года после этой работы у Хокинга выйдет «Краткая история времени» – одна из самых успешных научно-популярных книг в истории. Ее перевели на 40 языков, всего выпустили больше десяти миллионов экземпляров. В ней рассказывается о появлении Вселенной, о пространстве и черных дырах.

Кембриджский университет назвал докторскую Хокинга «исторической и захватывающей» и отметил, что у нее было больше всего запросов, чтобы перевести работу в открытый доступ. Только за последние несколько месяцев Кембридж получил сотни просьб об этом.

Докторскую Хокинга выложили в открытый доступ в честь Open Access Week 2017. «Каждое поколение основывается на тех, кто был до него, как я и делал молодым студентом в Кембридже, вдохновленный работой Исаака Ньютона, Джеймса Клерка Максвелла и Альберта Эйнштейна. Прекрасно узнать, сколько людей уже показали интерес, скачивая мою работу», – сказал сам физик.

Теперь Кембридж надеется, что Хокинг вдохновит других людей выложить свои работы в открытый доступ. С октября докторам-выпускникам университета нужно будет обязательно предоставить диджитал-копию своих исследований. Кроме того, Кембридж будет просить своих бывших ученых, среди которых 98 нобелевских лауреата, последовать примеру Хокинга.