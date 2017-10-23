Многие художественные руководители государственных театров Москвы допускают в своей работе конфликт интересов, фактически заключая сделки сами с собой. К такому выводу пришли в российском отделении Transparency International, опубликовав расследование «Как руководители гостеатров платят гонорары сами себе».

Как отметили в Transparency, худруки минимум 14 государственных театров искусственно создавали себе «дополнительные возможности для зарабатывания денег». В их числе, как указали расследователи, – Олег Табаков, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков и Кирилл Серебренников.

«Четырнадцать театров в 2013–2017 годах заключили более 60 контрактов на общую сумму, превышающую 97 миллионов рублей со своими собственными руководителями как с физическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Театры нанимали своих художественных руководителей в качестве актеров и режиссеров, а также арендовали у них помещения и реквизиты для постановок», – поясняется в материалах организации.

В Transparency добавили, что часто сделки с заинтересованностью заключались без уведомления департамента культуры Москвы или Минкультуры, хотя худруки обязаны это делать. В общей сложности Transparency проверила все гостеатры Москвы и Санкт-Петербурга (около 135); прокуратура после собственной проверки подтвердила нарушения в трех театрах: в Театре имени Федора Волкова и Театре кошек Куклачева и «Гоголь-центре».

По данным Transparency, Юрий Куклачев подписал со своим сыном Дмитрием два контракта на аренду помещений на общую сумму 3,76 млн рублей, а в Театре имени Волкова (Ярославль) один из спектаклей поставили до согласования с Минкультуры.

Дмитрий Куклачев пояснил РБК, что помещение, о котором идет речь в расследовании, сейчас безвозмездно сдается театру, «чтобы компенсировать ту сумму, которая была якобы с нарушением выплачена». В Театре имени Волкова пояснили, что согласование спектакля с Минкультуры затянулось из-за задержки с оформлением документов.

Отреагировал на претензии Transparency и Геннадий Хазанов: он подтвердил, что контракты с ним как актером заключались дополнительно, когда он играл в спектаклях. Директор театра «Новая опера» Дмитрий Сибирцев заявил РБК, что выступает в своем театре бесплатно, «на благотворительной основе».

«Центр “Трансперенси Интернешнл – Россия” начал изучать финансирование театров и расходование ими государственных денег в 2016 году. Выявленные нами сделки с заинтересованностью не имеют отношения к обыску в “Гоголь-центре” в мае 2017 года и последующим арестам Юрия Итина, Нины Масляевой, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова по “делу “Седьмой студии””. Принимая во внимание остроту ситуации, мы все же решили опубликовать результаты своего расследования, поскольку умалчивать о его результатах из-за внешних обстоятельств противоречит принципам нашей организации», – подчеркивается в расследовании.

﻿Серебренникова задержали в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных «Седьмой студии» на спектакли. Режиссер находится под домашним арестом, так же как Итин и Масляева, Малобродского отправили в СИЗО. Масляева единственная признала вину, она дала показания против Серебренникова и других фигурантов дела. Защита режиссера считает, что экс-бухгалтер оговорила себя.