Верховный суд (ВС) возобновил производство по делу лидера «Лиги обороны Москвы» Даниила Константинова, говорится в представлении президиума инстанции от 5 октября. Копия документа, подписанного председателем ВС Вячеславом Лебедевым, есть в распоряжении Republic.

Лебедев ссылается на решение Европейского суда по правам человека, который 20 декабря 2016 года вынес решение в пользу Константинова: Страсбургский суд решил, что права националиста были нарушены из-за чрезмерно долгого содержания под стражей, и постановил выплатить ему компенсацию в размере €2,7 тыс. Поскольку решение ЕСПЧ является «новым обстоятельством», производство по делу Константинову должно быть возобновлено, отметил Лебедев.

Адвокат Константинова Дмитрий Динзе предположил в разговоре с Republic, что теперь могут быть пересмотрены все судебные постановления по делу лидера «Лиги обороны Москвы». Решение Верховного суда защитник связал с тем, что Константинов «проявляет политическую активность».

Константинов был членом оргкомитета первых митингов «За честные выборы», входил в состав Координационного совета оппозиции. Его обвиняли в убийстве Александра Темникова: преступление, по версии следствия, было совершено 3 декабря 2011 года в районе станции метро «Улица Академика Янгеля» в Москве; в основу доказательств легли показания дважды судимого свидетеля. Сам Константинов утверждал, что у него есть алиби: в момент убийства он находился на другом конце города в ресторане вместе со своими родителями.

Националист провел в изоляторе 2,5 года. В октябре 2014 года Чертановский суд переквалифицировал ему статью на хулиганство, приговорил к трем годам заключения и сразу амнистировал. После этого Константинов покинул страну. Сейчас он находится в Литве.