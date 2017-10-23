Океаны постоянно окисляется, из-за чего пострадает вся морская фауна. К такому выводу пришли более 250 ученых, которые восемь лет исследовали влияние окисления. Об этом сообщает «Би-би-си», ссылаясь на немецкий проект BIOACID.

Авторы исследования пришли к выводу, что изменения, вызванные окислением, окажутся еще сильнее и даже смертельным из-за перемены климата, загрязнений, освоения прибрежных районов, перелова рыбы и удобрений.

Окисление океана происходит из-за того, что углекислый газ от ископаемых видов топлива распадается в воде. Так формируется угольная кислота, от которой падает водородный показатель (pH). Как отмечают авторы исследования, с начала индустриальной революции pH мирового океана упал с 8.2 до 8.1. Такие значения показывают, что окисление увеличилось на 26%.

Профессор Ульф Рибезел, который руководил группой ученых, рассказал «Би-би-си», что окисление влияет на фауну всех групп. Меньше изменениям подвержены холодоводные кораллы и ракообразные, больше – тепловодные кораллы, моллюски и ракообразные. Но даже если организм не подвержен влиянию окисления напрямую, указывает Рибезел, то он все равно может пострадать из-за изменения его места обитания или пищевой цепочки.

Так, к примеру, окисление уже негативно повиляло на ранние стадии развития атлантической трески, съедобных мидий, морских звезд, морских ежей и раковинных крылоногих. Но, несмотря на это, есть виды, которые только выигрывают из-за изменений – это водоросли, так как они используют углекислый газ для фотосинтеза. На усоногих изменение кислотности никак не отразилось.

Ученые делали некоторые исследования в лаборатории, остальные – в Северном море, Балтийском море, Арктике и Папуа – Новой Гвинеи. Работу, написанную на основе 350 научных публикаций, представят в ноябре участникам конференции ООН об изменении климата, которая пройдет в Бонне.