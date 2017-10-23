В Чечне в воинской части, расположенной в станице Шелковская, сотрудник Нацгвардии застрелил четверых сослуживцев. Об этом сообщает «Интерфакс» в ведомственном департаменте по взаимодействию со СМИ.

«Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением», – сообщили в департаменте. Имя старшего лейтенанта, напавшего на сослуживцев, не уточняется.

В части проводится служебная проверка, о случившемся уведомили военную прокуратуру и следователей. Причины происшествия будет выяснять специальная комиссия, в ее состав входят, среди прочего, военные психологи и специалисты по работе с личным составом.

Заметка дополняется.