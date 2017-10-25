Недавно мы провели опрос среди наших подписчиков: какая из трех тем кажется более интересной? Тема «Банкротятся банки, авиакомпании, медиа – признак проблем в экономике или некомпетентность владельцев?» набрала 34% голосов. На заявленный вопрос отвечает экономист Олег Шибанов.

Конец лета и начало осени ознаменовались громкими и неприятными событиями во всех секторах экономики. Два огромных банка – «Открытие» и Бинбанк попали под санацию нового типа через Фонд консолидации банковского сектора, «ВИМ-авиа» близка к остановке лицензии на полеты, банкротятся или закрываются медиапроекты, а крупнейшая розничная компания «Магнит» теряет прибыль и капитализацию. Почему такое происходит? Стоит ли винить некомпетентных менеджеров компаний или все дело в неблагоприятной макроэкономической среде? А, может, и вовсе стоит все объяснить несчастным случаем?

Среда меняется

Наверное, все три составляющих играют свою роль. В макроэкономике России за последние годы действительно произошел довольно серьезный сдвиг. у нас сейчас самые высокие реальные ставки среди развитых экономик и стран БРИКС: реальная ставка – это разница между номинальной ключевой ставкой Центрального банка (сейчас 8,5%) и инфляцией за последние 12 месяцев (около 4%). Банк России не торопится снижать ставку до долгосрочного уровня в 6,5–7% из-за высоких инфляционных ожиданий, а, значит, несколько сдерживает деловую активность – в частности, ипотечные ставки.