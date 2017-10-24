Китайская Коммунистическая партия внесла в свою конституцию имя своего председателя Си Цзиньпиня и его идеи о развитии страны, поставив его в один ряд с основателем современного Китая Мао Цзэдуном. Это произошло на закрытии 19-ого съезда китайской Компартии, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, внесение имени Си в конституцию партии – это демонстрация его силы, а также и сравнение, помимо с Мао, с Дэном Сяопином. Действующий лидер Китая стал вторым, чье имя внесли в документ при жизни, первым был Мао. Дэна внесли туда только после его смерти в 1997 году.

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За включение имени Си в устав партии проголосовали более двух тысяч делегатов на съезде.

«Би-би-си» объясняет, что теперь те, кто пойдут против Си, нарушат конституцию Компартии. Идеологии предыдущих китайских лидеров тоже были включены в документ, но там они никогда не позиционировались как «идеи», которые находятся на вершине идеологической иерархии Китая.

Новый съезд китайской Компартии, который собирается раз в пять лет, открылся 18 октября. Он начался с трехчасовой речи Си, в которой он представил новую политическую философию «социализм с китайскими характеристиками в новой эре». Китайские государственные СМИ сразу же назвали ее «Идеей Си Цзиньпина».

Си руководит китайской Компартией с 2012 года, в 2013 году он стал председателем КНР (фактическая должность главы государства).