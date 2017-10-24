Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что будет участвовать в выборах главы города, которые будут в сентябре 2018 года. Об этом он сообщил в интервью газете «Ведомости».

Собянин рассказал, что на посту мэра хочет закончить начатые в городе реформы. Его вероятными соперниками на выборах могут стать бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Как напоминают «Ведомости», на выборы собирался идти и депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, но недавно его назначили врио губернатора Орловской области.

Собеседник «Ведомостей» в мэрии Москвы сказал, что московские власти поддерживают проведение честных, а значит и конкурентных выбровов. Но пока, по его словам, неизвестно, будет ли правительство столицы помогать оппозиционным кандидатам с подписями.

До интервью газете Собянин ни разу публично не объявлял, что будет баллотироваться в мэры Москвы. Кроме того, источники Bloomberg называли его одним из вероятных кандидатов на пост премьер-министра.

Собянина назначили мэром Москвы в 2010 году вместо Юрия Лужкова, до этого он был зампредом российского правительства. На выборах действующий руководитель Москвы участвовал только один раз – в 2013 году. Тогда Собянин занял первое место с 51% голосов. Его главный конкурент, политик Алексей Навальный, получил 27% голосов.