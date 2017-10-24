Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, у которого накануне аннулировали американскую визу, получил разрешение на въезд в США в рамках безвизовой программы. Об этом РБК рассказал представитель службы таможенной и пограничной охраны. Разрешение Браудеру дали 18 октября.

Собеседник РБК напомнил, что американские власти постоянно проверяют системы органов правопорядка, чтобы выяснить, представляют ли въезжающие в США какую-либо опасность.

Решение о том, чтобы принять или отклонить заявление через Электронную систему разрешения на въезд в США (ESTA) каждый раз принимается индивидуально по обстоятельствам. В некоторых случаях заявки проверяют аналитики.

Браудер 23 октября сообщил, что ему аннулировали американскую визу. Основатель Hermitage Capital связал это с тем, что Россия внесла его в базу Интерпола.

В России Браудера обвиняют в организации ухода от налогов и преднамеренного банкротства. С 2013 года он находится в международном розыске – тогда российский суд приговорил его к деяти годам колонии. В Россию ему запрещен въезд с 2005 года. Интерпол неоднократно отклонял запрос российской стороны на арест финансиста, считая, что он «имеет преимущественно политический характер».

С Браудером связано дело юриста Сергея Магнитского, который сотрудничал с Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО, куда его поместили в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Браудер стал инициатором принятия в США закона Магнитского, по которому замораживаются финансовые активы причастных к смерти юриста.