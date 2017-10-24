Сингапур заморозит прирост количества частных автомобилей с 2018 года, но будет расширять городской транспорт. Об этом говорится в сообщении на сайте сингапурского транспортного управления.

Сейчас в стране предусмотрен рост частного транспорта в размере 0,25% в год. Квоту пообещали пересмотреть в 2020 году.

В пресс-релизе транспортного управления указали, что власти продолжат инвестировать $20 млрд в новую железнодорожную инфраструктуру.

В Сингапуре дороги занимают 12% от общей территории страны (ее общая площадь – 709 кв. км). В стране, где живут 5,6 миллиона человек, уже действует квота на количество проданных машин и те машины, которые могут быть на дорогах. Все это позволяет городу избегать огромные пробки.

В Сингапуре достаточно дорого покупать собственный автомобиль. Для того, чтобы купить машину, сначала нужно приобрести сертификат, который дает на десять лет право пользоваться личным транспортным средством. В среднем он стоит, указывает Guardian, около $37 тысяч. Седан Toyota Corolla Altis вместе с сертификатом будет стоить больше $70 тысяч, что в четыре раза дороже, чем в США.